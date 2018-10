Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 ottobre 2018 14.51 03 ottobre 2018 - 14:51

Esordio in rosso alla borsa di Londra per Aston Martin. Il titolo è arrivato a perdere fino al 6,6% dopo che la casa automobilistica aveva fissato il prezzo per l'Ipo a 19 sterline per azione, valorizzando il gruppo a 4,33 miliardi di sterline (5,5 mlr franchi).

Quello di oggi è il primo test sul mercato londinese, che prevede per le neo-quotate scambi solo per un periodo limitato, in vista dello sbarco vero e proprio programmato per l'8 di ottobre.

L'amministratore delegato Andy Palmer ha definito la quotazione come una pietra miliare per la società e si è impegnato a fornire piani di crescita.

Ma per l'analista di Evercore ISI, Arndt Ellinghorst, interpellato da Bloomberg, il prezzo di collocamento è "troppo elevato", considerate le perdite registrate in passato dalla società, e ora gli investitori aspettano "di vedere alcuni numeri prima di correre più rischi, "tenuto conto anche dello scenario della Brexit che "per ora, rimane un deterrente troppo forte".

