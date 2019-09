Il CEO di Aramco, Amin Nasser, ha dichiarato che "sono in corso lavori" per ripristinare la produzione petrolifera interrotta dagli attacchi con droni di ieri. Ma secondo gli esperti occorreranno settimane, non giorni, per riattivare la piena capacità di produzione.

In tal caso, Aramco potrebbe invocare la causa di forza maggiore per alcune forniture internazionali. L'Arabia Saudita, primo esportatore di petrolio al mondo, copre il 10% delle forniture del pianeta.

Neuer Inhalt Horizontal Line