Questo contenuto è stato pubblicato il 18 marzo 2018 14.37 18 marzo 2018 - 14:37

Lo stato deve assumersi una parte dei rischi associati alla criminalità informatica: lo sostiene Thomas Buberl, presidente della direzione di Axa, una delle più grandi compagnie di assicurazioni al mondo.

A suo avviso dovrebbe essere applicato un modello simile a quello in uso in Svizzera per l'energia nucleare.

In un'intervista pubblicata oggi dalla NZZ am Sonntag, Buberl ricorda che le compagnie dispongono già oggi di soluzioni assicurative per privati e imprese che coprono i danni causati da reati informatici. Tuttavia gli attacchi che interessano sistemi importanti come le infrastrutture sono raramente assicurati.

Questo è dovuto ai costi, che possono rivelarsi estremamente elevati, afferma il manager tedesco 45enne che guida dal 2016 il gruppo francese. Per risolvere il problema Buberl propone una soluzione a due livelli: da una parte un pool di assicuratori, dall'altra una garanzia statale.

