Prime conseguenze per l'attacco a un treno speciale di tifosi dello Young Boys da parte di presunti hooligan del FC Zurigo nell'agosto 2017.

La polizia cantonale bernese ha denunciato sei persone alla magistratura ed entro il prossimo mercoledì pubblicherà in internet le immagini, sfocate o a volto coperto, di altri esagitati coinvolti nei fatti e non ancora identificati.

Se anche questa misura non dovesse sortire alcun effetto, a partire dal prossimo 21 agosto le foto verranno pubblicate senza alcuna censura, avvertono in una nota odierna congiunta la polizia cantonale e la Procura regionale dell'Emmental-Oberaargau. Se le persone indagate verranno segnalate o identificate prima di questo termine, le loro immagini non saranno diffuse su internet.

L'attacco al convoglio speciale per i fan dell'YB - in viaggio verso Zurigo per una partita in trasferta del campionato di Super League - era avvenuto sabato 19 agosto 2017, poco prima delle 17.00, durante una sosta prevista alla stazione di Herzogenbuchsee (BE). Un dipendente delle FFS, rimasto ferito, era finito all'ospedale per accertamenti mentre i danni materiali al treno ammontavano a diverse miglia di franchi. All'arrivo della polizia, tuttavia, il convoglio dei tifosi bernesi era già ripartito, così come gli aggressori.

