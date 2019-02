Una persona è rimasta gravemente ferita questa mattina da un attacco con l'acido sulla linea 1 della metropolitana a Parigi: è quanto riferisce France 3 citando fonti di polizia. La vittima è in pericolo di vita, aggiunge la fonte.

L'attacco sarebbe avvenuto tra le stazioni Bastille e Gare de Lyon in seguito a un diverbio tra due individui. L'aggressore è in fuga e un intervento della polizia è attualmente in corso alla stazione ferroviaria Gare de Lyon.

