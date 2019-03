Vi è attesa per il rientro sulla Terra della capsula Crew Dragon

Ancora poche ore di attesa per il rientro sulla Terra di Crew Dragon, la capsula della SpaceX destinata a portare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) restituendo agli Stati Uniti la capacità di portare uomini nello spazio.

Venerdì mattina alle 8 (ora svizzera) si sgancerà dalla Iss e inizierà il suo viaggio verso la Terra, che terminerà alle 14:45 con un tuffo nell'Oceano Atlantico.

A indicare la tabella di marcia è l'agenzia spaziale statunitense, che domani permetterà a tutti gli appassionati di seguire l'evento in diretta su Nasa Tv. Per i più mattinieri, la trasmissione inizierà alle 6:15, con la chiusura del portello. Alle ore 8 la capsula di sgancerà dalla Stazione spaziale e inizierà la sua discesa verso la Terra, che dovrebbe concludersi alle 14:45 con lo splashdown nell'Atlantico.

Questo sarà l'atto finale della missione di prova Demo-1, iniziata lo scorso 2 marzo quando Crew Dragon è stata lanciata con il razzo Falcon 9 dalla storica piattaforma 39A di Cape Canaveral, la stessa dalla quale dal 1966 al 1972 erano partite le missioni Apollo e, dal 1981 al 2011 quelle dello Shuttle.

A bordo, la capsula di SpaceX ha portato oltre 180 chilogrammi di materiali e rifornimenti destinati alla Stazione spaziale, oltre a un viaggiatore d'eccezione: si tratta del manichino Ripley, dotato di sensori per misurare le sollecitazioni subite dal corpo degli astronauti. Il suo 'diario di viaggio' fornirà informazioni preziose in vista della prima missione con uomini a bordo programmata per luglio.

Neuer Inhalt Horizontal Line