A Berna il 28 settembre si è già tenuto uno "sciopero nazionale per il clima".

Il movimento svizzero di lotta al cambiamento climatico Strike for Future (sciopero per il futuro) sta pianificando un'astensione dal lavoro a livello nazionale per il 15 maggio dell'anno prossimo, sul modello dello sciopero delle donne dello scorso 14 giugno.

Gli attivisti cercano attivamente l'appoggio dei sindacati, per ragioni organizzative ma anche perché persuasi che la crisi climatica è indissolubilmente legata alle questioni sociali.

L'obiettivo è di ampliare il movimento e di coinvolgere attivamente altri settori della società, si legge nella documentazione della conferenza stampa tenuta oggi a Berna da Strike for Future. Finora la cooperazione con i sindacati ha avuto luogo solo in singole regioni.

