Questo contenuto è stato pubblicato il 11 giugno 2018 17.41 11 giugno 2018 - 17:41

L'attore Jackson Odell è stato trovato morto nella sua casa in California. Aveva solo 20 anni. Secondo le autorità le cause della morte non sono chiare, si attende l'esito dell'autopsia.

Odell era famoso per il ruolo di Ted Durkas in 'Modern Family', Gumbo in 'Carly' e più di recente Ari Caldwell nella serie 'The Goldbergs'. Oltre ad essere un attore, Odell era anche un cantautore e ha scritto brani per il film 'Forever My Girl', compresa l'hit 'Wings of an Angel'.

Il giovane attore amava anche cantare lui stesso sia cover che brani originali ed era solito mettere i video su YouTube.

