Questo contenuto è stato pubblicato il 25 maggio 2018 10.20 25 maggio 2018 - 10:20

Brutte notizie per la salute in America e la longevità della sua popolazione: il tasso di mortalità è aumentato nel 2017. Una tendenza verificatasi solo tre volte nell'ultimo secolo.

I dati preliminari dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), basati sui certificati di morte, se confermati, indicheranno il terzo anno consecutivo in cui l'aspettativa di vita scende tra i cittadini dell'Unione.

Per anni era invece aumentata, sia pure solo di qualche mese, ma consistentemente. La mortalità dal 2016 al 2017 è salita di lievemente meno dell'1%, ma considerando che nel 2016 era scesa, gli analisti ritengono che la nuova tendenza porterà ad una generale diminuzione dell'aspettativa di vita.

In particolare, le malattie per le quali sono aumentati i decessi sono: Alzheimer, diabete, influenza, polmonite. Nonostante l'analisi delle cifre non sia ancora formalmente conclusa, gli esperti si aspettano che anche un aumento di decessi per suicidi, colpi d'arma da fuoco, overdose di droghe. Stabile invece la mortalità per cardiopatie ed in diminuzione quella per tumori e Aids.

