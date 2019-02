Nel 2018 le imprese svizzere hanno esportato materiale bellico in 64 Paesi per un totale di 509,9 milioni di franchi, pari ad un aumento del 14% rispetto all'anno precedente. È quanto ha comunicato oggi la Segreteria di stato dell'economia (SECO).

Anche se l'export di questo settore ha fatto registrare un aumento, i dati non sono paragonabili a quelli del 2017, si legge in una nota. Prima di quest'anno le cifre sulle esportazioni di materiale bellico provenivano infatti dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD), che però utilizzava un sistema di conteggio diverso.

Le transazioni di maggiore entità sono state l'esportazione di veicoli blindati in Danimarca (59 milioni) e in Romania (22,5 milioni), oltre che esportazioni dell'esercito svizzero nell'ambito della liquidazione di carri armati in Germania (9 milioni) e di missili "Sidewinder" negli Stati Uniti (8 milioni).

Suddivise per continenti, le esportazioni verso l'Europa si sono attestate al 75,6% (2017: 49,8 %), quelle verso l'America al 12,5% (14,3 %), verso l'Asia all'11,6% (28,5 %), verso l'Africa allo 0,2% (7,3 %) e verso l'Australia allo 0,1% (invariato).

I cinque maggiori acquirenti sono stati la Germania (118,0 milioni), seguita da Danimarca (73,5 milioni), Stati Uniti (51,9 milioni), Romania (22,5 milioni) e Italia (19,6 milioni).

Le cifre pubblicate oggi alimenteranno ancora una volta il dibattito sulla vendite di armi. Il popolo dovrà con ogni probabilità pronunciarsi su un'iniziativa popolare che vuole dare un giro di vite al settore.

La discussione è iniziata lo scorso giugno, quando il Consiglio federale ha annunciato un allentamento dell'ordinanza, autorizzando le esportazioni verso Paesi in conflitto interno.

In seguito al polverone sollevato, il governo ha fatto marcia indietro e ha lasciato il divieto attuale. L'iniziativa vuole una conferma di questo divieto e vuole anche vietare l'esportazione di materiale bellico verso Paesi che violano sistematicamente e in maniera grave i diritti umani.

