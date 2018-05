Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2018 11.00 17 maggio 2018 - 11:00

A fine marzo, il numero degli occupati in Svizzera era di 5,005 milioni, lo 0,9% in più rispetto al primo trimestre 2017. Immagine d'archivio.

A fine marzo, il numero degli occupati in Svizzera era di 5,005 milioni, lo 0,9% in più rispetto al primo trimestre 2017. Tale incremento è dovuto soprattutto ai lavoratori stranieri.

Da un anno all'altro, il tasso di disoccupazione ai sensi dell'ILO (Organizzazione internazionale del lavoro) è rimasto invece stabile al 5,2%, mentre nell'Ue è sceso dall'8,3% al 7,4%, indica una nota odierna dell'Ufficio federale di statistica (UST).

In termini di equivalenti a tempo pieno (ETP), l'aumento degli occupati rispetto ai primi tre mesi dell'anno scorso ha raggiunto l'1,1% (uomini: +0,6%; donne: +1,9%). Una volta corrette le variazioni stagionali, nel primo trimestre 2018 il numero di occupati era leggermente maggiore che nel quarto trimestre 2017 (+0,3%; ETP: +0,4%).

Su un raffronto annuale, il numero di lavoratori stranieri nel periodo in rassegna è salito dell'1,7% e quello dei lavoratori svizzeri dello 0,6%. Tra gli stranieri l'aumento è stato più marcato tra i titolari di un permesso di dimora temporaneo (permesso L inferiore ai dodici mesi: +4,5%), seguiti dai titolari di un permesso di domicilio (permesso C: +2,5%) e dai frontalieri (permesso G: +1,5%). Il numero di occupati titolari di un permesso B - dimora - o L in Svizzera da dodici mesi o più è invece sceso (-0,4%).

Nel primo trimestre in Svizzera risultavano disoccupate 255'000 persone (ILO), 1000 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo corrisponde al 5,2% della popolazione attiva, una cifra stabile rispetto al primo trimestre 2017. Il tasso dei senza lavoro è invece sceso sia nell'Unione europea (UE28: dall'8,3 al 7,4%) sia nella zona euro (dal 9,9 all'8,9%).

Sempre per il periodo considerato, il tasso di disoccupazione giovanile ILO (dai 15 ai 24 anni) è aumentato in Svizzera dal 7,9 all'8,8%, rimanendo tuttavia largamente inferiore ai tassi di disoccupazione - benché in discesa - nel resto d'Europa (UE28: dal 17,7 al 16,0%).

