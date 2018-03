Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

ZURIGO - I costi della sanità aumenteranno ancora nel 2010 e 2011, "ma il periodo degli aumenti massicci sembra terminato", secondo le previsioni del KOF, il centro di ricerche congiunturali del Politecnico di Zurigo. Nel 2010 la crescita dovrebbe attestarsi al 2,4%.

L'aumento per l'anno prossimo si è ridotto di 0,5 punti percentuali rispetto a una previsione della scorsa primavera. Per il 2011, il KOF prevede un incremento del 2,5%.

La correzione per il 2010 è una conseguenza della riduzione dei prezzi dei medicamenti ottenuta la scorsa estate grazie a un accordo fra assicuratori e industria farmaceutica, ha dichiarato oggi davanti alla stampa il direttore del KOF Jan-Egbert Sturm.

L'anno prossimo le vendite di medicinali nel commercio al dettaglio dovrebbero diminuire del 2,7% e quelle effettuate negli studi medici del 2,1%.

I motivi principali del moderato aumento dei costi sanitari nel 2010 sono legati alla situazione congiunturale e all'evoluzione dei salari del settore della sanità, ha affermato Sturm. A causa della lenta ripresa economica, i salari - che generalmente rappresentano uno dei principali fattori di spesa - dovrebbero rimanere praticamente costanti l'anno. Anche per il 2011 è prevista una crescita molto contenuta.

Il KOF prevede che nel 2010 le spese complessive per la sanità pubblica raggiungeranno 62,1 miliardi di franchi e l'anno successivo 63,6 miliardi. La "fetta più grande" è rappresentata dagli ospedali e dai fornitori di prestazioni "ambulatoriali", come i medici, i fisioterapisti o il servizio Spitex.

"L'enorme crescita" delle spese per le cure ambulatoriali negli ospedali osservata negli ultimi anni è destinata a perdurare. Il direttore del KOF ha parlato a questo proposito di un "piccolo comparto in forte crescita". L'incidenza delle spese per le degenze in ospedale è per contro destinata a ridursi.

Nei prossimi anni si prevede un "forte aumento" dei costi per le istituzioni medico-sociali come le case di cura e per gli anziani. A causa dell'evoluzione demografica anche i servizi di cure a domicilio Spitex diventeranno sempre più onerosi.

Le analisi del KOF mostrano che la sanità è un settore economico sempre più importante. Nel 2009 la quota-parte delle spese per la sanità pubblica sul Prodotto interno lordo (Pil) è cresciuta di 0,8 punti all'11,5%. Nei prossimi due anni il tasso dovrebbe salire all'11,8%. Per il direttore Sturm, i due fattori principali di questa evoluzione sono gli elevati costi del personale e il crescente invecchiamento della popolazione.

