Il Consiglio degli Stati dibatterà domani sull'aumento delle franchigie per l'assicurazione malattia di base, mentre il Nazionale se ne occuperà giovedì. Il PS ha già deciso oggi che lancerà un referendum contro tale misura.

La Commissione della sanità della Camera del popolo chiede che la franchigia ordinaria venga portata da 300 a 500 franchi, nonostante il parlamento stia dibattendo su un aumento graduale. Le franchigie andrebbero poi incrementate automaticamente in base all'evoluzione dei costi della salute. Gli assicurati dovrebbero quindi mettere sempre più mano al portafoglio se necessitano di trattamenti medici o di farmaci.

"In particolare gli assicurati con salari bassi, così come gli anziani e i malati cronici pagherebbero il prezzo dei futuri adeguamenti delle franchigie", afferma la consigliera nazionale e vicepresidente del PS Barbara Gysi (SG), citata in una nota odierna. Inoltre, i malati rinvierebbero le cure per motivi economici, con conseguenti complicazioni e aumenti dei costi della sanità, ha aggiunto. Per questi motivi il PS ha deciso che lancerà il referendum. Durante il weekend appena passato, in occasione dell'assemblea dei delegati a Goldau (SZ), il presidente Christian Levrat ha parlato dell'abbassamento dei premi malattia come uno dei punti focali del partito.

