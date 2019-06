I valori della radioattività sopra la centrale di Mühleberg, nei pressi di Berna, sono superiori a quelli naturali, ma sono dovuti a ragioni operative dell'impianto e non sono inusuali.

Lo sottolinea il rapporto pubblicato oggi dalla Centrale nazionale d'allarme (CENAL), che la settimana scorsa ha effettuato i voli annuali di misurazione.

Secondo la CENAL l'aumento della dose locale era da prevedere, poiché nei reattori ad acqua come quelli delle centrali di Mühleberg (BE) e Leibstadt (AG) il vapore che alimenta le turbine contiene azoto N-16, di vita breve. In seguito alla minore schermatura del tetto la radiazione può essere rilevata nell'aria direttamente a ridosso delle turbine e dei generatori. Non è invece stata misurata alcuna radiazione gamma proveniente dal reattore stesso, dato che è dotato di un spessa copertura protettiva.

