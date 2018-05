Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Oltre un milione di auto munite di potenzialmente letali airbag Takata sono state aggiunte a una lista di richiami dall'ente di sorveglianza degli affari dei consumatori Australian Competition and Consumer Commission (Accc).

Gli airbag difettosi, che attivati possono proiettare schegge di metallo quando il meccanismo propellente è stato esposto ad alti livelli di umidità, hanno causato 23 morti nel mondo, di cui uno in Australia, e circa 180 feriti.

La nuova lista pubblicata dall'Accc richiede la sostituzione degli airbag in una lista che include i modelli Mercedes-Benz Classe C, Ford Mondeo e Toyota Yaris. A fine febbraio il governo australiano aveva già ordinato il richiamo di quasi 4 milioni di auto munite di airbag Takata.

Il vice ministro del Tesoro Michael Sukkar ha raccomandato agli automobilisti di assicurarsi che le loro case automobilistiche o concessionarie abbiano i loro dati di contatto, in modo da poter essere inclusi nel richiamo. Nel complesso la decisione riguarda 1,1 milioni di automobilisti.

"Il mio messaggio a tutti gli automobilisti australiani è di non ignorare o ritardare a rispondere a una comunicazione dal produttore dell'auto di far sostituire l'airbag", ha detto Sukkar. "Se non lo fate sostituire, assumete un grave rischio in termini di sicurezza personale".

