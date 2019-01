Un'ondata di caldo record ha colpito diverse parti dell'Australia e fra le conseguenze delle temperature estreme si registra la morte di oltre 90 cavalli selvaggi.

Ne scrive la Bbc sul suo sito, citando le autorità australiane e sottolineando che i ranger hanno trovato gli animali - alcuni morti e altri agonizzanti - la scorsa settimana in pozze prosciugate in una zona dell'entroterra nei pressi di Alice Springs, nel Territorio del Nord. Circa 40 i cavalli trovati morti per la mancanza di cibo e acqua, quelli sopravvissuti ma agonizzanti sono stati poi abbattuti.

In più parti del Paese da un paio di settimane si registrano temperature record: oggi, la città di Adelaide ha raggiunto il suo picco con 46,2 gradi, superando l'ultimo record segnato nel 1939.

