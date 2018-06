Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

L'iniezione di uno spermatozoo in un ovulo

La Corte Suprema del Queensland, in Australia, ha accordato a una donna il diritto di usare lo sperma del compagno morto due anni fa, per avere un bambino.

Nell'emettere la decisione, definita storica, la giudice Susan Brown si è detta fiduciosa che il piccolo sarebbe "amato, curato e sostenuto", in assenza del padre, dalla madre e dai nonni.

La Corte ha stabilito che lo sperma può essere considerato "una proprietà" e che la donna ha diritto al suo possesso permanente: ha tuttavia ordinato che sia la clinica dove lo sperma è conservato a decidere sull'opportunità medica della procedura. Ha inoltre disposto che la donna sia l'unica persona autorizzata a usarlo.

La donna aveva una relazione con l'uomo da circa tre anni quando questi, che soffriva di depressione, si è suicidato nell'agosto 2016. La coppia aveva già programmato di avere figli. Dopo la morte, e con il sostegno della famiglia dell'uomo, la donna ottenne un ordine urgente del tribunale per rimuovere lo sperma, che è stato conservato in una clinica in attesa della decisione della Corte Suprema.

