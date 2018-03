Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 marzo 2010 9.56 01 marzo 2010 - 09:56

SYDNEY - Nudi e abbracciati, in 5.200 hanno posato stamani sui gradini dell'Opera House di Sidney per il fotografo Spencer Tunick. L'evento era organizzato a margine dei festeggiamenti per il gay and lesbian festival della metropoli australiana.

Tunick ha detto di aver voluto riempire l'enorme spazio davanti l'Opera House con un "tessuto" di persone, anche etero, per promuovere l'idea di uguaglianza e diversità nelle comunità. Tunick è famoso per le fotografie di masse di persone nude. Tra i partecipanti di oggi c'erano giovani e anziani, giocatori di rugby e una donna incinta di due gemelli che ha poi partorito in ospedale poche ore dopo.

