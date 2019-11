Non c'è tregua in Australia. Il Paese sta lottando contro roghi impetuosi.

Continua ai massimi livelli l'emergenza incendi in tre stati d'Australia: in New South Wales dove è stato dichiarato lo stato di pericolo 'catastrofico' nell'area periferica di Sydney e nelle regioni limitrofe e nel Queensland.

In questa stagione degli incendi ancora agli inizi, oltre un milione di ettari di territorio sono rimasti finora inceneriti in un continente in preda a una grave siccità, pari al totale delle tre stagioni precedenti.

Tre persone sono morte finora tra le fiamme, almeno 150 proprietà sono rimaste distrutte, ma il numero è destinato ad aumentare quando le zone toccate dai roghi saranno accessibili.

