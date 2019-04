Quattro persone sono state ferite in una sparatoria davanti ad un locale notturno di Melbourne, in Australia. Lo riferisce il sito australiano 9News, aggiungendo che per il momento non si segnalano morti. Due sono definiti in condizioni "critiche".

Il fatto è avvenuto davanti al night club Love Machine, nel distretto di Prahran, alle 03.20 ora locale (le 19.20 di ieri ora Svizzera).

Testimoni hanno riferito che qualcuno ha aperto il fuoco da un'auto che passava davanti al locale, poi risultata rubata. Ma le persone all'interno del locale non si sarebbero accorte di nulla e non vi sono state scene di panico.

La sparatoria, secondo quanto riferisce il sito del Sunday Morning Herald, potrebbe essere opera di una banda di motociclisti che avevano cercato di estorcere denaro al proprietario del locale preso di mira, il Love Machine. Questa sarebbe la direzione che avrebbero preso le indagini della polizi.

Il sito sottolinea che negli ultimi tempi la città australiana è stata teatro di diverse sparatorie legate alla criminalità comune, con cinque morti in meno di due settimane.

