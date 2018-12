Australia: nuova evacuazione grattacielo Opal Tower

Centinaia di persone hanno ricevuto un nuovo ordine di evacuazione da un grattacielo di Sydney, l'Opal Tower, per la seconda volta da lunedì scorso quando erano già state sfollate 3'000 persone dopo che erano stati avvertiti degli scricchiolii.

Molti residenti dell'edificio di 38 piani sono già stati fatti rientrare nei loro appartamenti. La società che ha costruito il grattacielo ha dichiarato che la Opal Tower resta "strutturalmente solida" e che il trasferimento degli inquilini era solo una precauzione.

Il costruttore, Icon, ha detto che i residenti non sono in pericolo ma che l'evacuazione consente di riparare la struttura in tempi più rapidi. Lo riferisce la Bbc online.

Secondo le autorità sono coinvolti 51 appartamenti (su 392) e l'edificio nel Sydney Olympic Park è stato dichiarato sicuro per la maggior parte dei residenti.

