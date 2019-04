Gli australiani andranno alle urne sabato 18 maggio per scegliere fra il governo conservatore della coalizione di liberali e nazionali, in carica per tre mandati di tre anni con una successione di tre primi ministri, e l'opposizione laburista, favorita dai sondaggi.

Il primo ministro Scott Morrison si è recato stamattina dal governatore generale Sir Peter Cosgrove, rappresentante del capo di stato dell'Australia - la regina Elisabetta seconda - per chiedere di sciogliere il 45mo parlamento e indire le elezioni.

Il vantaggio dei laburisti nei sondaggi si è ridotto dopo la presentazione del bilancio federale la settimana scorsa, ma l'opposizione rimane in testa. Nella camera bassa di 150 deputati la coalizione di governo ha 73 seggi contro i 72 dei laburisti. A parte le questioni costanti di sanità e istruzione, le elezioni si combatteranno sul terreno delle misure contro il cambiamento climatico, dell'immigrazione, dell'economia e della sicurezza nazionale.

