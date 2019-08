Il verdetto di appello per il cardinale australiano George Pell arriverà il prossimo 21 agosto

Il verdetto di appello per il cardinale australiano George Pell, condannato in primo grado per pedofilia, sarà pronunciato mercoledì 21 agosto. Lo ha annunciato la Corte d'Appello dello Stato di Victoria.

Il cardinale è detenuto nel carcere di Melbourne per la condanna a sei anni per abusi contro minori. Ora la prossima settimana i giudici decideranno se confermare questo giudizio oppure no.

In questa seconda ipotesi l'ex Prefetto dell'Economia del Vaticano lascerebbe il carcere.

