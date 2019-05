Tre orfani australiani i cui genitori sono stati uccisi nell'autoproclamato califfato dello Stato islamico in Siria, saranno probabilmente tra i primi bambini della guerra del terrorismo a essere rimpatriati in Australia.

I bambini, di età fra 8 e 12 anni, vivevano con i genitori a Melbourne prima che la famiglia partisse per la Siria nei primi tempi del conflitto.

Il padre Yasin Rizvic era un combattente dell'Isis ucciso in battaglia e anche la madre è morta, in circostanze sconosciute. Lo riferisce oggi in esclusiva il quotidiano The Australian, secondo cui funzionari australiani stanno preparando i primi rimpatri dalla Siria e hanno mandato alle sedi diplomatiche nella regione dei kit per i test del dna, per stabilire la paternità dei bambini nati nelle zone di conflitto.

