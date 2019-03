Intervenire più duramente per evitare la diffusione di contenuti non accettabili?

Il primo ministro australiano Scott Morrison vuole promuovere nel quadro del G20 un accordo globale che imponga una più stretta regolamentazione delle piattaforme dei social media quando sono usate per promuovere violenza.

Venerdì scorso in due moschee di Christchurch in Nuova Zelanda, il suprematista bianco Brenton Tarrant ha ucciso 50 persone, filmando e trasmettendo in streaming via Facebook l'eccidio.

Morrison ha scritto al presidente in carica del G20, il primo ministro giapponese Shinzo Abe, per chiedere di porre la governance dei social media fra i primi argomenti all'ordine del giorno nella riunione dei leader mondiali il prossimo giugno. Chiede in particolare un accordo che prescriva "chiare conseguenze" per le compagnie, le cui piattaforme sono usate per facilitare e normalizzare atti di violenza.

