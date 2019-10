I popolari di Sebastian hanno vinto le elezioni regionali in Vorarlberg.

Vincono anche le elezioni regionali in Vorarlberg i popolari di Sebastian Kurz, mentre l'ultradestra Fpoe, dopo le politiche di fine settembre, continua a perdere nel piccolo land austriaco che si affaccia sul lago di Costanza.

L'Oevp sale al 43,6% (+1,8 punti), i Verdi sorpassano la Fpoe e conquistano il secondo posto con il 18,9% (+1,7), mentre l'ultradestra perde quasi dieci punti e si ferma al 13,7%. Non convincono i socialdemocratici Spoe che salgono di un punto (9,8%), ma restano nettamente alle spalle dell'ultradestra che è in profonda crisi dopo l'Ibiza-gate e le spese pazze del suo ex leader Heinz Christian Strache. I liberali Neos conquistano il 8,6% (+1,7%) dei consensi.

Alle urne erano chiamati 270.000 elettori. Per il land nell'estremo occidente dell'Austria si prospetta una riedizione dalla giunta popolari-verdi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019