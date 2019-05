La mozione di sfiducia presentata da 'Jetzt' nei confronti del cancelliere austriaco Sebastian Kurz sarà votata dal parlamento lunedì, dopo le elezioni europee. Lo ha deciso il presidente del Parlamento austriaco, il popolare Wolfgang Sobotka.

A breve il cancelliere incontrerà il presidente della Repubblica Alexander Van der Bellen.

Sobotka ha deciso di posticipare la votazione sulla mozione di sfiducia a subito dopo le elezioni europee "per lasciare il giusto tempo ai partiti per la campagna elettorale". L'opposizione ha protestato duramente, in quanto voleva votare subito.

