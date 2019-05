Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen concorda con l'idea proposta dal cancelliere Sebastian Kurz di sostituire i ministeri lasciati vacanti dal ritiro dell'FPÖ con esperti tecnici di alto profilo per la fase di transizione.

"Ho fatto colloqui con tutta la dirigenza dei partiti in Parlamento - ha detto Van der Bellen - e ho riscontrato unanimità" sulla necessità di dare stabilità al Paese nella fase transitoria e in vista delle elezioni europee.

"Non penso a un piano B", ha risposto perentorio il presidente della Repubblica a chi gli chiedeva cosa intendesse fare in caso di sfiducia al governo Kurz. Un voto di sfiducia non dovrebbe avere la maggioranza, secondo il presidente austriaco.

Il cancelliere Kurz, che ha parlato in conferenza stampa dopo Van der Bellen, ha ribadito di "aver offerto al presidente della Repubblica, come prevede la Costituzione, un governo credibile e stabile" per la fase di transizione.

