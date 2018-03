Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

12 febbraio 2018 16.36

Uno scontro fra treni si è verificato nei pressi di Niklasdorf, in Austria. Secondo il primo bilancio, fornito dalla Croce Rossa, ci sarebbe almeno una vittima e 22 feriti lievi, di cui 3 bambini.

Sono in corso indagini per scoprire la nazionalità dell'unica vittima, una donna che sedeva sul treno EC216, con prenotazione da Graz a Saarbruecken, in Germania.

Coinvolti nell'incidente sono un Euorocity e un convoglio della metropolitana a cielo aperto, la S-Bahn.

