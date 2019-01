Austria: Snowboarder svizzera 24enne morta nel Vorarlberg

Una snowboarder svizzera 24enne è morta questo pomeriggio nel Vorarlberg austriaco. La giovane è scivolata fuori pista attorno alle 14.30 ed è caduta in un dirupo per una ventina di metri nella zona sciistica di Gargellen, riferisce la polizia locale.

In seguito alla caduta la vittima è rimasta conficcata a testa in giù in un metro e mezzo di neve, fino all'altezza dei fianchi, precisa la fonte. Tre persone che erano con lei l'hanno tolta dalla neve e hanno provato invano a rianimarla. Senza successo è risultato anche l'intervento del medico giunto sul posto.

Neuer Inhalt Horizontal Line