L'ex leader della ultradestra austriaca Fpö, Heinz Christian Strache, si è autosospeso dal partito, che ha guidato per 14 anni, e ha annunciato la sua uscita dalla politica.

L'ex vice cancelliere ha convocato in mattinata una conferenza stampa, giocando così in anticipo per evitare la sua espulsione dal partito che ormai era imminente dopo Ibizi-gate e lo scandalo delle spese pazze. Strache ha respinto tutte le accuse e ha sottolineato che non punta alla scissione della Fpö.

