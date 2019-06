È di un morto e un disperso l'ultimo bilancio del crollo parziale di ieri della palazzina di Vienna nella Press gasse, nel quarto distretto della capitale austriaca.

Lo hanno reso noto le squadre di soccorso al lavoro da ieri pomeriggio. Stamattina è stato recuperato dalle macerie il corpo di una donna di 29 anni, mentre proseguono le ricerche di una seconda persona.

Le autorità al momento non possono ancora escludere che sotto le macerie e i detriti dei 22 appartamenti crollati vi siano sepolte altre persone.

Fino a questo momento si contano 14 feriti, di cui due in gravi condizioni. Resta ancora da chiarire l'origine del crollo: "Sulla causa dell'esplosione non è possibile trarre conclusioni perché i funzionari responsabili delle indagini della centrale per gli incendi della LKA non possono entrare nell'edificio", ha detto oggi il portavoce della polizia Harald Soeroes.

