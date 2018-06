Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 giugno 2018 17.45 27 giugno 2018 - 17:45

L'Austria alza i toni sul respingimento dei migranti alla vigilia del vertice di Bruxelles di domani, attraverso le parole del ministro degli Interni austriaco, Herbert Kickl.

"Se la Germania crede che, contro il diritto internazionale, può semplicemente rimandare indietro le persone in Austria, allora chiariremo ai tedeschi che non riprenderemo queste persone", ha detto oggi all'emittente televisiva Plus4.

"Se sono in Germania devono rimanere in Germania. Per noi non c'è alcun motivo di riprendere indietro queste persone", ha proseguito Kickl.

Il ministro tedesco degli interni, Horst Seehofer, sta chiedendo da settimane, senza trovare l'appoggio del partito della cancelliera, che a partire dal primo di luglio i richiedenti asilo registrati in un altro paese dell'Unione europea, debbano essere riaccompagnati al confine tedesco.

