Lo scorso anno sono state immatricolate in Svizzera poco meno di 400'000 vetture, con un calo del 4,2% (-17'414 unità) rispetto al 2017. Il parco veicoli nel suo complesso ha invece continuato a crescere (+1,0%), raggiungendo 6,1 milioni di unità.

Secondo i dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), le nuove immatricolazioni sono scese a 395'413. La tendenza al ribasso osservata a partire dal 2016 si è ulteriormente accentuata, in particolare da settembre, in quanto diversi produttori hanno accumulato ritardi nel rendere conformi alcuni modelli dopo l'introduzione della nuova norma WLTP riguardante la misurazione dei consumi e delle emissioni.

Il gruppo principale dei veicoli a motore, le autovetture, è diminuito del 4,5%, rimanendo appena sopra la soglia delle 300'000 unità. Il calo è stato particolarmente marcato per i veicoli diesel (-20,6%), mentre è rimasta forte la richiesta di auto a benzina (+2,8%).

Le immatricolazioni di moto nuove sono diminuite del 7,2% a meno di 45'000, il livello più basso dal 2010. La flessione maggiore è stata registrata dai veicoli agricoli (-11,4%), che sono scesi al di sotto delle 3000 unità.

Nonostante la diminuzione del numero di nuove immatricolazioni, il parco veicoli nel suo complesso è ulteriormente cresciuto. Questo significa che il numero dei veicoli messi in circolazione continua a essere superiore a quello delle vetture ritirate dalle strade, afferma l'UST.

Al 30 settembre 2018 si contavano in Svizzera 6,1 milioni di veicoli - esclusi rimorchi e ciclomotori - di cui tre quarti (4,6 milioni, +0,7%) erano autovetture.

Il tasso di motorizzazione si è attestato a 543 automobili per 1000 abitanti, un valore stabile dal 2016, mentre era ancora di 439 nel 1990. A titolo di confronto, i valori sono di 479 per la Francia, di 555 per la Germania e di 625 per l'Italia (secondo dati Eurostat del 2016).

I cantoni urbani come Basilea Città (341), Ginevra (445) e Zurigo (492) evidenziano i tassi più bassi. All'altra estremità della tabella, Zugo (678), Svitto (645), Vallese (645) e Ticino (635) registrano il maggior numero di automobili pro capite.

