Entro il 2022 la quota di veicoli elettrici sul mercato svizzero del nuovo dovrà raggiungere il 15% dal 2,7% attuale. I partecipanti ad una tavola rotonda svoltasi oggi si sono accordati sulla creazione di una roadmap.

All'incontro indetto dalla consigliera federale Doris Leuthard erano presenti rappresentanti dei settori dell'energia elettrica e della mobilità ed esponenti di Confederazione, Cantoni e città, allo scopo di esaminare le opzioni per aumentare la percentuale di veicoli elettrici, si legge in un comunicato odierno del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Il governo ha fatto sapere che in Svizzera non saranno introdotte sovvenzioni per l'acquisto di veicoli elettrici analoghe a quelle erogate nei Paesi limitrofi, mentre rimarranno in vigore, almeno per il momento, le agevolazioni esistenti, quali l'esenzione dall'imposta sugli autoveicoli.

Si continuerà nel contempo a sostenere l'ampliamento dell'infrastruttura di ricarica e a promuovere la mobilità elettrica mediante progetti pilota e dimostrativi, attività di consulenza a Comuni, imprese, proprietari immobiliari e cittadini.

Prendendo le mosse dalla Carta di Lucerna del 2010 sulla mobilità elettrica, i partecipanti alla tavola rotonda hanno deciso di elaborare congiuntamente una roadmap. Il documento, pur allineandosi agli obiettivi annunciati dall'industria automobilistica, contiene parametri più ambiziosi, al fine di ridurre più rapidamente le emissioni di CO2 prodotte dai veicoli.

