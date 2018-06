Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Nissan X-Trail, come altre vetture, potrebbero risultare sovraccariche di peso troppo rapidemente in determinate situazioni, secondo un'indagine realizzata da K-Tipp (foto rappresentativa d'archivio)

I SUV e le auto elettriche risultano a volte rapidamente sovraccarichi: in alcuni modelli il peso massimo consentito viene raggiunto ancora prima di aver caricato anche una sola valigia, rivela un'indagine realizzata da K-Tipp.

Nel suo ultimo numero il periodico per i consumatori ricorda che chi circola con un veicolo troppo pesante rischia grosso: per un superamento fino a 100 chilogrammi del limite iscritto sulla licenza la contravvenzione è di 100 franchi, che sale a 200 franchi se l'eccesso è superiore ma fino al 5%, mentre oltre questa cifra scattano le sanzioni penali pronunciate dal giudice. Anche all'estero le multe per queste infrazioni sono pesanti.

Superare il peso massimo è però assai più facile di quanto si pensi, anche su vetture relativamente grandi. Il K-Tipp fa l'esempio della Nissan X-Trail, venduta come un SUV familiare che può avere sino a sette posti. Un modello ha una capacità di carico di 425 chilogrammi (calcolata oltre all'autista di 75 kg e a un serbatoio pieno al 90%): un valore che viene quindi già raggiunto se i sei passeggeri pesano circa 70 chili ciascuno. Il giornale ha calcolato che una normale famiglia con genitori e tre bambini con bagaglio e biciclette non può quindi prendere posto nel SUV.

Lo stesso problema si pone con le auto elettriche, sia grandi che piccole, e con quelle a propulsione ibrida. Ad esempio la E-Golf (elettrica) ha la capacità di carico che può scendere a seconda delle versione sino a 224 chilogrammi: bastano quindi tre persone adulte di 75 chili per essere fuori norma.

L'Opel Ampera-e (elettrica a cinque posti) offre 365 chilogrammi: anche in questo caso tolti i passeggeri rimane ben poco per bagaglio e accessori. E il discorso è analogo ad esempio per Volvo XC 90 Twin Engine, un'ibrida a sette posti.

Il K-Tipp conclude ricordando che anche alcuni camper hanno lo stesso problema di rapido superamento del peso massimo consentito.

