Questo contenuto è stato pubblicato il 4 giugno 2018 17.10 04 giugno 2018 - 17:10

A maggio la vendita di automobili nuove in Svizzera e in Liechtenstein è in calo. Immagine d'archivio.

A maggio la vendita di automobili nuove in Svizzera e in Liechtenstein è in calo: in totale sono state immatricolate 27'826 vetture, ciò che rappresenta una diminuzione del 2,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Tuttavia, quest'anno nel mese di maggio vi è stato un minor numero di giorni feriali a causa delle festività di Pentecoste e Corpus Domini, indica in una nota odierna l'associazione nazionale degli importatori auto-svizzera.

Il mercato automobilistico sembra tuttavia essere solido per l'insieme del 2018. Da gennaio a maggio sono state messe in circolazione 126'434 automobili (-0,4% rispetto allo stesso periodo del 2017).

In forte aumento le immatricolazioni di veicoli 4x4, che nei primi 5 mesi del 2018 hanno raggiunto le 61'465 unità (+4,2%). Crescita importante anche per quanto riguarda i veicoli a propulsione alternativa (+27,4%). La loro quota di mercato è progredita dal 4,8% al 6,2% e le immatricolazioni nel periodo di riferimento si sono attestate a 7834 unità.

Per quanto riguarda le singole marche, Volkswagen rimane la casa automobilistica di gran lunga più amata in Svizzera, con 13'158 vetture comprate fra gennaio e maggio, ma in calo del 6%, davanti a Mercedes (10'513), BMW (10'098), Skoda (8240), Audi (7421), Ford (6099), Renault (5826), Seat (5243), Opel (5117), Toyota (4130), Peugeot (4053), Fiat (3921) e Dacia (3621).

