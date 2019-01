Autoneum, il più importante fabbricante svizzero di componenti per l'industria automobilistica, ha archiviato l'esercizio 2018 con ricavi in crescita del 3,4% su un anno a 2,28 miliardi di franchi, superando - anche se di poco - le attese degli analisti.

La crescita organica (in valuta locale e aggiustata della cessione del sito di Betim, in Brasile, nel 2017) ha raggiunto il 3,7%, in linea con le stime degli analisti sentiti dall'AWP, e ciò nonostante un contesto difficile, tiene a precisare il gruppo in una nota odierna.

Le vendite in Europa, principale mercato di Autoneum, hanno registrato un balzo dell'11,1% - pari a una crescita organica del 7,7% - a 984,5 milioni di franchi grazie a un importante ordinativo.

La divisione nordamericana, come si attendeva il management, ha per contro segnato una flessione del 4,4% (-3,4% organico) a 921,8 milioni, a causa in particolare di un calo nella produzione da parte dei fabbricanti americani.

Da parte loro le vendite in Asia sono salite su un anno del 7,6% (+6,6% organico) a 260,3 milioni, e ciò nonostante il rallentamento della produzione di automobili in Cina. Nella regione Asia del Sud/Medio Oriente/Africa il giro d'affari ha subito invece una contrazione del 2,3% a 111,5 milioni, ma a livello organico risulta una progressione del 24,4%.

I risultati definitivi saranno pubblicati il 6 di marzo.

Neuer Inhalt Horizontal Line