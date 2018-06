Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 giugno 2018 13.56 11 giugno 2018 - 13:56

Il consiglio di amministrazione (Cda) della Posta ha deciso di esonerare l'intera direzione della filiale AutoPostale. La decisione è stata presa sulla base della perizia condotta dagli esperti indipendenti per far luce sulle irregolarità contabili.

Il Cda trae ora conseguenze a livello operativo e di personale compiendo così un primo passo verso un nuovo inizio, ha detto il presidente dell'organo di vigilanza Urs Schwaller in una conferenza stampa a Berna. Migliorare la struttura aziendale e ricostituire a lungo termine la fiducia andata persa è possibile solo con una nuova direzione, ha aggiunto.

Si è quindi conclusa la collaborazione con persone con particolari responsabilità, ossia che erano coinvolte direttamente nel sistema di storno di denaro scorretto. È stato rescisso il rapporto di lavoro anche con le persone che, data la loro posizione, non sono intervenute o non hanno preso provvedimenti malgrado la presenza di varie indicazioni che qualcosa non fosse corretto.

Il nuovo responsabile ad interim della direzione di AutoPostale sarà Ulrich Hurni, responsabile di PostMail (spedizione lettere, giornali e invii pubblicitari) e sostituto della dimissionaria Susanne Ruoff.

Neuer Inhalt Horizontal Line