Questo contenuto è stato pubblicato il 26 giugno 2018 13.05 26 giugno 2018 - 13:05

Continuano le dimissioni ai piani alti della Posta nel quadro dello scandalo delle manipolazioni contabili presso AutoPostale. A lasciare è questa volta Susanne Blank, membro del consiglio d'amministrazione (cda).

La Blank abbandona l'azienda in occasione dell'assemblea generale odierna. Si tratta della terza testa a cadere in questo mese, dopo quelle della CEO Susanne Ruoff e del vicepresidente del cda, il ticinese Adriano Vassalli.

Blank, delegata di transfair, era stata oggetto di "pesanti accuse d'inadempimento", si legge in un comunicato del sindacato dei lavoratori delle categorie posta/logistica, comunicazione, trasporti pubblici e amministrazione pubblica.

Al centro delle critiche sul suo operato, la presunta notifica ricevuta già nell'agosto 2013 a proposito delle irregolarità contabili riscontrate in relazione ai sussidi ottenuti da AutoPostale per il traffico regionale viaggiatori.

Citata nel comunicato di transfair, la donna afferma di non aver mai "ricevuto la notifica degli atti del 21 agosto 2013 in merito alle verifiche sul trasporto locale, né via posta né via e-mail" e di averlo provato. Aggiunge poi di essere venuta a conoscenza del documento per la prima volta nel febbraio di quest'anno dalle pagine del quotidiano "Blick".

Il sindacato ricorda inoltre che durante la conferenza stampa dello scorso 11 giugno, la consigliera federale Doris Leuthard ha dichiarato che il cda non si è reso colpevole di alcuna inadempienza. Anche Vassalli, annunciando il 16 giugno le proprie dimissioni, aveva sostenuto di non aver commesso violazioni dei propri doveri e di non essere entrato in possesso del rapporto incriminato.

Transfair condanna con fermezza quella che definisce senza mezze misure una caccia alle streghe portata avanti dalla destra, senza conoscere i fatti, nei confronti di Susanne Blank, definita una sindacalista "eccezionale" che ha dato voce con grande verve e impegno alle esigenze dei dipendenti.

