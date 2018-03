Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 14.25 21 febbraio 2018 - 14:25

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e la Procura generale del cantone di Berna non sono competenti per l'inchiesta sui presunti sussidi elevati ricevuti di Auto-Postale Svizzera SA.

Il 14 febbraio, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) aveva sporto denuncia sia al MPC che alla Procura della regione Berna Mittelland. Dopo aver verificato i fatti denunciati, il MPC e la Procura cantonale sono giunti alla conclusione che le presunte infrazioni fatte valere nella denuncia rientrano nel diritto penale amministrativo.

I presunti reati devono necessariamente essere perseguiti e giudicati dall'ufficio federale competente per materia in virtù degli articoli 37 e 39 della legge sui sussidi, rende noto un comunicato del MPC. In questo caso, secondo la denuncia, è l’UFT.

Neuer Inhalt Horizontal Line