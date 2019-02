Il nuovo direttore di AutoPostale dà del tu ai dipendenti: "voglio abbattere le distanze verso la dirigenza e segnalare che siamo un team", afferma Christian Plüss, dal 1. novembre alla testa dell'impresa scossa dallo scandalo relativo ai trucchi contabili.

"Nella gerarchia delle decisioni non è comunque cambiato nulla", precisa il manager in un'intervista pubblicata oggi dal Tages-Anzeiger e dai giornali ad esso collegati. "Ma non impongo il tu: rispetto quando un collaboratore preferisce dare del lei al suo superiore", aggiunge.

Plüss spiega anche di aver cercato il dialogo con il personale. "Vi sono dipendenti che mi hanno detto di aver vissuto per la prima volta in 30 anni che un capo da Berna venga a stringere loro la mano", racconta. "Visto che questa è una reazione con cui sono stato confrontato più volte non escludo che alcuni rappresentanti della sede centrale negli anni scorsi non siano avvicinati troppo spesso ai loro dipendenti".

