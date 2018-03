Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

15 febbraio 2018

La prassi contabile illecita perpetrata da AutoPostale non scalfisce la fiducia del consiglio di amministrazione (cda) della Posta nei confronti delle direttrice del gigante giallo Susanne Ruoff, che conserva la sua funzione.

Per fare piena luce sulla "grave vicenda", il cda ha deciso la costituzione di un gruppo ad hoc di esperti esterni, che saranno sottoposti direttamente al presidente dell'organo di vigilanza, Urs Schwaller.

La task force dovrebbe presentare i propri risultati entro maggio, ha indicato oggi in una conferenza stampa a Berna Schwaller, stando a un comunicato dell'ex regia federale.

"Ci troviamo di fronte a un problema sistemico di portata inattesa e a una mancanza durata anni anche da parte delle istanze di controllo. Per questo porgo le mie sentite scuse ai nostri clienti, all'opinione pubblica e ai nostri collaboratori, i quali svolgono ogni giorno un lavoro straordinario e, senza avere colpe, sono colpiti da questa crisi. Adesso è necessario fare piena luce rapidamente sull'accaduto e sui responsabili e riformare l'organizzazione e i processi", ha affermato l'ex consigliere agli Stati (PPD/FR), dopo una seduta del cda tenuta ieri.

L'organo di vigilanza ha deciso che "fino a quando non saranno chiarite le responsabilità, i membri della direzione di AutoPostale non percepiranno la componente salariale variabile relativa al 2017". Nel corso della seduta, anche Ruoff ha deciso di rinunciare ai bonus per l'anno scorso.

Il cda ha pure voluto che Thomas Baur, responsabile ad interim di AutoPostale, riceva supporto aggiuntivo da parte di altre persone per garantire l'attività operativa dell'azienda. Il team, composto da esperti dei settori finanze, personale, strategia, comunicazione e politica garantirà che tutte le misure decise vengano attuate correttamente. La direzione di AutoPostale sarà sottoposta a questo team direttivo temporaneo.

Nella conferenza stampa Schwaller ha messo in guardia da possibili giudizi affrettati sulle persone coinvolte in questa faccenda in generale molto complessa.

