11 giugno 2018

AutoPostale deve riacquistare credibilità: è quanto auspica il sindacato Transfair, che chiede una verifica del governo d'impresa, un rafforzamento delle strutture di controllo interno e cambiamenti organizzativi.

In un comunicato l'organizzazione si dice estremamente turbata per il sistematico occultamento di profitti e per il conseguimento indebito di sussidi. Giusto, quindi, intervenire nei piani alti, allontanando i direttori. "Accolgo con soddisfazione che per i dirigenti esonerati non siano previsti paracaduti d'oro", afferma René Fürst, responsabile del ramo posta e logistica presso il sindacato, citato nella nota.

I posti vacanti nella direzione di AutoPostale e nella direzione del gruppo dovranno essere rioccupati il più presto possibile da dirigenti esperti e competenti, conclude Transfair.

