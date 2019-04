FFS e AutoPostale hanno deciso di rafforzare la loro collaborazione in diversi ambiti tematici. Uno degli obiettivi è quello di unire gli sforzi a livello di orario online e vendita biglietti tramite app.

Attraverso un progetto pilota i due giganti dei trasporti vogliono sviluppare un'app per la mobilità che permetta ai clienti di pianificare meglio i loro spostamenti, si legge in un comunicato congiunto odierno.

In occasione della SmartSuisse a Basilea, il responsabile di AutoPostale Christian Plüss e il CEO delle FFS Andreas Meyer hanno siglato oggi i primi contratti in tal senso. Secondo entrambe le compagnie il sodalizio permetterà di evitare ridondanze e porterà vantaggi sia ai clienti che ai committenti del traffico regionale, come Confederazione e Cantoni.

AutoPostale testerà la possibilità di integrare l'orario online e il Ticket Shop delle FFS nel proprio sito web. Lo stesso faranno le FFS con le offerte di AutoPostale. L'obiettivo a lungo termine delle due aziende è sviluppare congiuntamente le applicazioni relative all'orario digitale e al ticketing.

Le due società hanno inoltre sottoscritto un contratto di collaborazione nel settore della mobilità multimodale, per consentire ad AutoPostale di partecipare al progetto FFS "Swiss Smart Mobility". Esso si prefigge di sviluppare una nuova app per la mobilità combinata, con la quale i clienti potranno pianificare meglio i propri spostamenti.

