Questo contenuto è stato pubblicato il 21 settembre 2018 9.51 21 settembre 2018 - 09:51

AutoPostale si è separata da André Burri, presidente della filiale CarPostal France. Il contratto è stato rescisso a metà settembre. Lo ha indicato la società confermando una notizia in tal senso della radio SRF.

Oltre che dalle responsabilità in Francia, Burri è stato liberato anche dalle sue funzioni presso AutoPostale Svizzera.

Nel 2016 la filiale francese è stata condannata per concorrenza sleale dal Tribunale commerciale di Lione a pagare 10,6 milioni di euro alle imprese concorrenti, dopo tre anni di vertenza giudiziaria da esse avviata. Per i giudici, CarPostal France ha ottenuto aiuti pubblici illeciti di provenienza elvetica che le hanno consentito di sbaragliare la concorrenza locale con prezzi da questa giudicati troppo bassi.

AutoPostale Svizzera ha deciso, nell'ottobre 2017, di ricorrere in appello contro la sentenza. Lo scorso 26 giugno ha annunciato il raggiungimento di un'intesa extragiudiziale: ai tre concorrenti locali andranno 6,2 milioni di euro, circa 7,1 milioni di franchi.

In passato AutoPostale ha sempre negato di aver colmato le perdite in Francia - dove è presente dal 2004 - con soldi elvetici ma il recente scandalo che ha visto la filiale della Posta protagonista in Svizzera con procedimenti di sovvenzionamento analoghi ha rimesso in dubbio tale asserzione.

La vicenda ha portato a diverse dimissioni, tra le quali quelle della direttrice della Posta Susanne Ruoff, del vicepresidente Adriano Vassalli e di diversi manager di AutoPostale.

Oggi pomeriggio l'Ufficio federale dei trasporti informerà a Zurigo sul rimborso delle sovvenzioni incassate indebitamente.

