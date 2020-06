Quasi nessuno indossa la mascherina di protezione sugli autopostali svizzeri a nord delle Alpi, sebbene gli stessi video mostrati nei bus invitano a farlo. In Ticino la quota è maggiore, ma comunque del tutto minoritaria.

Nella Svizzera tedesca e in Romandia meno del 5% dei passeggeri viaggia con bocca e naso coperti, ha indicato all'agenzia Keystone-ATS una portavoce della società Autopostale. Non vi sono differenze fra le due regioni. In Ticino per contro la mascherina è portata da circa il 20% dei viaggiatori.

Nel fine settimana l'affluenza di clienti è stata elevata: gli svizzeri hanno approfittato del bel tempo per gite fuori porta.

