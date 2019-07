Emergono i primi dettagli dell'uomo responsabile del rogo nello studio di animazione a Kyoto, in Giappone, che ha causato 33 morti e un numero ancora maggiore di feriti. Si tratta di un residente di Saitama, a nord di Tokyo, con precedenti penali.

L'uomo - riferisce la televisione pubblica Nhk - di 41 anni aveva avuto guai con la giustizia nel 2012 per un tentativo di furto in un supermercato ed era stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere. Dopo il rilascio è stato ospite in un complesso abitativo per ex carcerati, prima di spostarsi all'attuale indirizzo nella capitale. Altre fonti investigative precisano che il sospettato percepiva un sussidio statale ed era stato sottoposto a cure mediche per problemi mentali.

I vigili del fuoco hanno riferito che la maggiore parte delle vittime è morta per le esalazioni di monossido di carbonio provocate dalle fiamme, e almeno 31 corpi sono stati recuperati tra il secondo e il terzo piano dell'edificio, accatastati uno sull'altro. Con ogni probabilità erano persone in cerca di una via d'uscita.

