L'agenzia per la protezione ambientale americana decide di non vietare l'uso del pesticida associato alla sviluppo di problemi di salute nei bambini.

La decisione di non vietare il clorpirifos arriva al termine di una battaglia legale durata anni e rappresenta una vittoria per l'industria chimica e per gli agricoltori, che hanno fatto pressing affinché fosse consentito l'uso del pesticida necessario, a loro avviso, per proteggere i raccolti. Con la decisione l'Epa respinge le conclusioni di molti studi condotti al riguardo e secondo i quali il pesticida è pericoloso.

Il prodotto, venduto sotto il nome commerciale di Lorsban, è già stato vietato per l'uso domestico ma resta ampiamente utilizzato dagli agricoltori.

