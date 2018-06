Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giugno 2018 12.05 18 giugno 2018 - 12:05

Da domani, anche in Svizzera potranno essere venduti i test per l'autodiagnosi dell'aids, i cosiddetti autotest HIV.

L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic ha dato il suo benestare nell'interesse della salute pubblica e su raccomandazione della Commissione federale per la salute sessuale (CFSS) e dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Finora, nella Confederazione, tali test potevano essere eseguiti solo in ambito professionale, per esempio in uno studio medico o in ospedale, indica una nota odierna dell'UFSP. Gli autotest HIV saranno in vendita anche su Internet, ma le autorità consigliano di acquistarli presso rivenditori quali farmacie o drogherie, dove è possibile ottenere una consulenza individuale e il rischio di vedersi consegnare un prodotto contraffatto è minimo.

